Pedro Scooby e Cintia Dicker planejam quarto inspirado em 50 Tons de Cinza

Pedro Scooby e Cinthia Dicker revelaram que planejam montar um quarto inspirado no filme '50 Tons de Cinza'. Os dois estão se programando para casar em novembro. Em junho deste ano, o surfista contou que realizou um contrato de união estável com a amada. Atualmente, o casal está morando junto em Portugal.

"A nossa próxima obra é um quarto inspirado no filme 50 Tons de Cinza", confirmou Scooby. "A gente adora um sex shop. Queremos muito um quarto para guardar os brinquedinhos, ainda mais com crianças (se referindo aos filhos de Scooby) em casa. Gostamos de comprar umas coisas..", complementou a modelo em entrevista à Quem, ao serem questionados sobre a importância do sexo na vida do casal.

E continuou: "No aniversário dele, eu comprei um vibrador pra mim e dei a ele o controle. É incrível! Você coloca o vibrador em você e ele controla à distância, via bluetooth".

"Ela não me deu o presente, a caixa, ela só meu deu o controle [risos]. No meu aniversário, eu bêbado ali, apertava o controle e ela estava conversando com alguém e ficava... [imita alguém tomando um susto]", relembrou o surfista.

Pedro e Cintia se casaram com um documento de união estável antes de se mudarem juntos para Portugal. Antes, o surfista não tinha casa fixa enquanto a modelo morava em Nova York. Eles pretendem oficializar a união e Portugal e realizar uma festa após a pandemia do coronavírus.