Paulo Gustavo é internado com covid-19

Segundo o Uol, Paulo foi internado no sábado (13) seguindo orientação médica. Não há detalhes sobre o estado de saúde do ator.

O ator Paulo Gustavo, 42, foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro. A assessoria do artista confirmou a informação nesta segunda-feira (15).

