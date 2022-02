Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, relatou 'passamento' dias antes de internação; reveja

Até ontem (22), quando Paulinha ainda estava em coma, a equipe ainda trabalhava para identificar a causa inicial do problema de saúde. “A pergunta que a gente faz agora é quais as etiologias que justifiquem um pessoa estar em um coma, em uma Escala de Glasgow 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma”, disse na ocasião, o neurologista Marco Aurélio Alves.

Na terça-feira (22), um dia antes do falecimento, a equipe médica responsável pelo tratamento de Paulinha deu detalhes do seu quadro de saúde, informando que ela deu entrada com dores abdominais e foi diagnosticada com lesão renal, depois inflamação no fígado.

Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, contou que sentiu um mal estar dois dias antes de ser internada. A cantora morreu nesta quarta-feira (23) , em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro, com problemas renais, e entrou em coma.

