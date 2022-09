Paula Barbosa, a Zefa, revela climão com atriz em Pantanal: 'achei muito grave'

Paula Barbosa, que interpreta Zefa no remake de Pantanal (TV Globo), revelou que aconteceu um climão bem chato durante o encontro com a atriz Giovanna Gold, que interpretou a mesma personagem na primeira versão da trama.

A neta de Benedito Ruy Barbosa admitiu que não se sentiu à vontade com a veterana durante as gravações das cenas do casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

"Nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. Era um momento para a gente curtir junto. E confesso que continuo na interrogação”, disse ela em conversa com o podcast Papo de Novela.

As desavenças teriam começado após Giovanna começar a falar que Paula teria ignorado uma mensagem sua. Mas a neta de Benedito garante que isso não aconteceu.

"Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho, e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa. Achei muito grave nesse sentido. Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo", disparou.