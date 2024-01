Página 'Choquei' volta à ativa e revolta internautas após morte de jovem por fake news

A página Choquei voltou a postar hj para aproveitar o engajamento do BBB24. Aqui no Twitter o pessoal está falando sobre o caso da Jéssica nos comentários, mas lá no Instagram parece que ninguém lembra da tragédia

O retorno da página não agradou os internautas que estão enchendo as publicações com comentários de repúdio. Desde a polêmica, a Choquei que possui mais de 20 milhões de seguidores não estava fazendo fofoca dos famosos.

A página Choquei voltou a ativa na manhã desta sexta-feira (5) com publicações sobre o Big Brother Brasil e está sendo bombardeada de críticas. A rede social é investigada por suspeita de indução ao suicídio no caso da morte de Jéssica Canedo, vítima de fake news envolvendo também o youtuber Whindersson Nunes.

