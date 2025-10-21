Otávio Augusto responde fala de Grazi Massafera sobre rejeição no início da carreira





Otávio Augusto se pronunciou sobre as declarações de Grazi Massafera, que relatou ter sido destratada por veteranos no início de sua trajetória na TV, citando o ator entre eles. Em conversa com a coluna Gente nesta terça-feira (21), Otávio afirmou não se lembrar do episódio mencionado pela atriz e atribuiu o caso a um possível mal-entendido.

“Não quero dizer com isso que ela tenha inventado, mas, para mim, não tem sentido. E, se aconteceu, não foi nada importante nem ofensivo. Tanto que não me lembro. Também acho que, se tivesse sido algo sério, alguém teria notado. Ali havia diretores, produtores… Ninguém permitiria esse tipo de comportamento”, afirmou.

O veterando acredita que a lembrança da atriz pode, na verdade, ter sido influenciada sobre como ela se sentiu quando estava começando, e não com o que de fato aconteceu. “Tem um lado da ciência que gosto muito, que é o da inteligência cinestésica – aquela sensação de ‘já vivi isso’, sabe? A gente sente algo, uma lembrança, um desconforto, sem saber exatamente de onde vem. Acho que pode ter sido isso, uma manifestação emocional, uma impressão. Não é mentira, mas também não é necessariamente um fato objetivo. Se ela se sentiu mal, lamento. Não guardo mágoa, nem dou bola para isso. Sigo em frente”, completou.

Grazi afirmou recentemente que enfrentou preconceito no início da carreira e citou situações com Otávio Augusto, Miguel Falabella e José Wilker. Segundo ela, Otávio chegou a se recusar a contracenar com ela em Tempos Modernos (2010), mas mais tarde pediu desculpas. A atriz disse ainda que só conquistou respeito na profissão após o sucesso de Verdades Secretas (2015), papel que marcou sua virada artística.

Recentemente, ao contrário de Grazi, Luana Piovani afirmou que o ator foi o artista que mais a ajudou quando ela estava começando na carreira de atriz. "Eu me sentia muito sozinha e ele me ajudou demais. Eu tenho um amor imenso por ele até hoje".