   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Otávio Augusto responde fala de Grazi Massafera sobre rejeição no início da carreira

Por Portal Do Holanda

21/10/2025 20h05 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução

 Otávio Augusto se pronunciou sobre as declarações de Grazi Massafera, que relatou ter sido destratada por veteranos no início de sua trajetória na TV, citando o ator entre eles. Em conversa com a coluna Gente nesta terça-feira (21), Otávio afirmou não se lembrar do episódio mencionado pela atriz e atribuiu o caso a um possível mal-entendido.

“Não quero dizer com isso que ela tenha inventado, mas, para mim, não tem sentido. E, se aconteceu, não foi nada importante nem ofensivo. Tanto que não me lembro. Também acho que, se tivesse sido algo sério, alguém teria notado. Ali havia diretores, produtores… Ninguém permitiria esse tipo de comportamento”, afirmou.

O veterando acredita que a lembrança da atriz pode, na verdade, ter sido influenciada sobre como ela se sentiu quando estava começando, e não com o que de fato aconteceu. “Tem um lado da ciência que gosto muito, que é o da inteligência cinestésica – aquela sensação de ‘já vivi isso’, sabe? A gente sente algo, uma lembrança, um desconforto, sem saber exatamente de onde vem. Acho que pode ter sido isso, uma manifestação emocional, uma impressão. Não é mentira, mas também não é necessariamente um fato objetivo. Se ela se sentiu mal, lamento. Não guardo mágoa, nem dou bola para isso. Sigo em frente”, completou.

Grazi afirmou recentemente que enfrentou preconceito no início da carreira e citou situações com Otávio Augusto, Miguel Falabella e José Wilker. Segundo ela, Otávio chegou a se recusar a contracenar com ela em Tempos Modernos (2010), mas mais tarde pediu desculpas. A atriz disse ainda que só conquistou respeito na profissão após o sucesso de Verdades Secretas (2015), papel que marcou sua virada artística.

Recentemente, ao contrário de Grazi, Luana Piovani afirmou que o ator foi o artista que mais a ajudou quando ela estava começando na carreira de atriz. "Eu me sentia muito sozinha e ele me ajudou demais. Eu tenho um amor imenso por ele até hoje".

Bastidores da Política - O crime vigia, se antecipa ao estado e controla a região Bastidores da Política
O crime vigia, se antecipa ao estado e controla a região

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


21/10/2025

Mateus Solano se pronuncia após 'tapa' em celular no teatro e mostra outro ângulo de vídeo

Foto: Reprodução/SBT

21/10/2025

Virgínia fora do SBT? Emissora quebra o silêncio sobre rumor de insatisfação

21/10/2025

Tata Estaniecki quebra o silêncio após término com Júlio Cocielo

Foto: Reprodução Instagram

21/10/2025

Fisiculturista Kadu Santos morre aos 31 anos

Foto: Reprodução TV Globo

21/10/2025

Angélica revela crises no casamento com Luciano Huck

Foto: Reprodução TV Globo

21/10/2025

Globo fala sobre futuro de Caco Barcellos após boatos de demissão

Foto: Reprodução Instagram

21/10/2025

Mestre em xadrez, Daniel Naroditsky morre aos 29 anos nos EUA

21/10/2025

Isabel Veloso raspa a cabeça antes de transplante de medula óssea; vídeo

Foto: Reprodução

21/10/2025

Jantar reúne atores de Harry Potter 15 anos após último filme

21/10/2025

Gaby Amarantos diz que emagreceu com 'super chuca' de 300 litros

Foto: Reprodução Instagram

21/10/2025

Virginia Fonseca vai reencontrar Vini Jr. em Madri após dar segunda chance ao jogador

21/10/2025

Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço na Foz do Amazonas, Lula anuncia Boulos ministro e outras notícias do dia

Foto: Reprodução

20/10/2025

Amazonense Tamires Assis cresce com público após expulsão de Gaby Spanic

20/10/2025

Participante de reality parte para cima de colega aos tapas; vídeo

20/10/2025

Entenda o que motivou Gaby Spanic a causar sua própria expulsão de A Fazenda

Foto: Reprodução

20/10/2025

Veja o que Gaby Spanic perdeu após desistir de "A Fazenda 17"

Foto: Reprodução/Youtube

20/10/2025

Carolina Dieckmann emociona ao falar sobre saudade de Preta Gil

20/10/2025

A Fazenda 17: Shia fica excitado após abraçar Michelle Barros; vídeo

Foto: Reprodução CCXP

20/10/2025

Record fecha com Boninho e anuncia reality inédito "Casa do Patrão'

Foto: Reprodução Instagram

20/10/2025

Sandy e namorado marcam presença em festa de aniversário de Lucas Lima

Foto: Léo Dias

20/10/2025

Ex de MC Daniel, Lorena Maria é flagrada com Jesus Luz

20/10/2025

Vídeo mostra Buzeira pegando espingarda minutos antes de ser preso pela PF

20/10/2025

Impasse entre governo e Petrobras, assalto no Louvre e outras notícias do dia

Foto: Reprodução

19/10/2025

Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam que estão à espera do 1º filho

19/10/2025

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tàmires e anuncia desistência de 'A Fazenda'

19/10/2025

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e desiste de A Fazenda; veja vídeo

Foto: Reprodução

19/10/2025

Grazi Massafera brinca sobre 'tradição de casar' de Murilo Benício

Foto: Reprodução

19/10/2025

Luan Pereira deixa Dança dos Famosos: 'Uma das maiores dores da vida'

Foto: Reprodução

19/10/2025

Ivete Sangalo aproveita dia de sol, posa de biquíni e recebe elogios


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!