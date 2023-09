Novo vídeo mostra reação de Bruno De Luca após atropelamento de Kayky Brito

Um novo vídeo divulgado, neste domingo (10), pelo programa Domingo Espetacular, da RecordTV, mostra o momento em que o apresentador Bruno De Luca retorna ao quiosque após o atropelamento do ator Kayky Britto na noite do dia 2 de setembro, na orla de uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

AGORA: Record mostra o momento em que o apresentador Bruno de Luca vai ao carro após o ator Kayky Brito ser atropelado. No vídeo, ele volta para o quiosque após ir ao carro, vai na mesa e depois some das imagens. pic.twitter.com/rB5mpxMFMV

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.