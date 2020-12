Noivo de Andressa Urach é oficial de Justiça; saiba mais

Andressa Urach tentou esconder a identidade do novo namorado - agora noivo -, mas neste domingo (6) o colunista Leo Dias, do Metrópoles, retirou o 'sigilo' da situação.

O rapaz se trata de Thiago Lopes, de 36 anos. Ele é oficial de Justiça e se mudou recentemente de Guaporé, no Rio Grande do Sul, para Lageado, no mesmo Estado.

Segundo Leo Dias, pessoas próximas do rapaz contaram que quando ele foi embora do município onde trabalhava, disse que compraria um apartamento grande para construir uma família, e, pouco tempo depois, surgiu namorando Andressa Urach.

Discreto, ele nunca teve muitos amigos e também nunca falou muito sobre religião. Mas ajudou Andressa a se voltar para o Evangelho em um período que a loira quebrou o vínculo com a Igreja Universal.

Na última semana, Urach revelou que aceitou o pedido de casamento do namorado e que deixou de aceitar um convite como apresentadora em São Paulo, a pedido dele, que quis que ela permanecesse no Rio Grande do Sul.