Noiva de Whindersson revela ter colocado silicone 1 mês antes de engravidar

A estudante de engenharia civil que afirmou não ter silicone nos seios no fim do ano passado contou que na época realmente os seios ainda eram naturais. “"Coloquei silicone mais ou menos um mês antes de engravidar do João. Na época, não vim falar sobre isso aqui porque nunca achei necessário dar satisfação sobre isso. Sempre fui muito discreta e acreditei que cirurgia plástica é algo muito particular. Sou nova nesse mundo e não sabia que seria necessário falar se tivesse feito. Na época que falei que não tinha, de fato não tinha. Coloquei silicone depois", disse ela.

Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, contou no stories do Instagram que colocou silicone nos seios um mês antes de engravidar .

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.