Silicone? Namorada de Whindersson surge turbinada e abaixa biquininho

A nova namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, levantou suspeitas de ter se submetido a uma cirurgia de implante de silicone nos seios ao aparecer com a região bem mais “turbinada” em uma foto de biquíni desta quarta-feira.

Namorada de Whindersson mostra bronze e internautas apontam silicone pic.twitter.com/AjkqWHZti2 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 24, 2020



Na imagem, a catarinense usa um biquíni neon, deixando em evidência o colo bem mais alto, com seios mais volumosos e redondos. Em outro post, Maria tira o biquíni de fita para mostrar o resultado de um bronzeamento. Adepta de publicar fotos sensuais, antes a gata sempre aparecia com os seios menores.

Harmonização facial

Logo após assumir o romance com Whindersson, Maria Lina resolveu deixar os lábios mais volumosos e fazer uma harmonização facial, com uma amiga médica, durante viagem do casal com amigos ao Jalapão.

Romance avançado

Os pombinhos andam bem felizes juntos e já até falam sobre ter um filho.