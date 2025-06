Noiva de Alexandre Negrão comenta boato sobre 'trabalho espiritual' para reatar romance

Na época do episódio, surgiram notícias de que Elisa teria contratado uma vidente para fazer um “trabalho espiritual” com o objetivo de retomar o namoro com Alexandre, que ainda não haviam oficializado como casal. Hoje, ela afirmou que foi vítima de um golpe e que a mulher envolvida fazia parte de uma quadrilha em São Paulo, descoberta com a ajuda de um investigador.

O casal se reconciliou pouco após a separação e noivou. No post em que anunciava que o casamento dos dois já tem data marcada, ela foi questionada por uma internauta se era ela quem havia se envolvido com uma vidente para tentar reconquistar o empresário, Elisa foi direta: “Eu mesma. Golpe pesado, meses de processo… mas tudo resolvido”.

