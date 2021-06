No Domingão, Tiago Leifert manda indireta para haters e cita Sônia Abrão

“Especialmente para o Chico Barney, o Fefito, toda a galera que fica me detonando. Para Gina Indelicada, Rainha Mattos.. A Sônia Abrão, me põe no tapete amanhã, em nome de Jesus”, disparou o apresentador do BBB.

ESPECIALMENTE PRO CHICO BARNEY, O FEFITO.. TODA A GALERA QUE FICA ME DETONANDO A SÔNIA ABRÃO... ME PÕE NO TAPETE AMANHÃ EM NOME DE JESUS! #Faustao pic.twitter.com/vzW070q8jD

"O talento, o charme e o veneno da mulher brasileira. O balé mais invejado do Brasil”, disse ele imitando o sotaque do Faustão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.