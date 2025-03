Neymar é cortado da seleção brasileira em meio a polêmicas de traição

Neymar foi cortado da seleção brasileira e não vai jogar contra a Colômbia, e Argentina, dias 20 e 25 de março. Ele foi substituído por Endrick, do Real Madrid.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, afirmou Dorival Júnior.

Além de Neymar também deixaram de ser convocados Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City.

A desconvocação do camisa 10 da seleção brasileira ocorre em meio as polêmicas de traição. Segundo o colunista Léo Dias, Neymar teria participado de um festa regada a garotas de programa e teria ficado com uma delas enquanto a noiva dele, Bruna Biancardi, estava em casa com Maciel, filha do casal.

Bruna está grávida à espera do segundo filho com Neymar.