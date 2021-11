Natasha Dantas critica pressão para ter filhos com William Bonner

"Gente, e as perguntas nunca acabam. Então, assim, ok, eu entendo a curiosidade de vocês, mas infelizmente vocês vão ficar curiosos", finalizou ela.

A esposa de William Bonner, Natasha Dantas, usou as redes sociais para conversar com os seguidores e por lá, percebeu a insistência com um tipo específico de perguntas: sobre maternidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.