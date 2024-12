Namorada de Filipe Ret, amazonense Ágatha Sá mostra foto antiga do corpo: 'só comia miojo'

"Fui criada com um pai, ele não fazia comida e me dava miojo toda noite. Não tenho vergonha de postar essas coisas, porque é minha história. Tudo foi importante para ser quem sou hoje", refletiu ela.

"Eu, no auge dos meus 18 anos, me achava deliciosa. A autoestima vem de dentro. Nunca tive autoestima ruim, mas tinha uma alimentação péssima", afirmou, mencionando o hábito de jantar miojo diariamente.

A amazonense Ágatha Sá, 23, namorada de Filipe Ret, chamou a atenção dos seguidores ao mostrar as mudanças no seu corpo, compartilhando uma foto de antes de ter uma rotina fitness.

