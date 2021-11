Música do novo DVD de Wesley Safadão terá nome de Dj Ivis

Após DJ Ivis dar indícios de que pretende voltar a investir em sua carreira, o artista terá sua assinatura como compositor em uma música do novo DVD do cantor Wesley Safadão, que será gravado no próximo domingo (21). Ivis foi solto após três meses preso por agredir sua ex-mulher.



Também terá participação como compositor no lançamento os cearenses, Renno poeta e Junior Gomes. Ambos amigos de Wesley, segundo o Uol.



Ivis foi preso no dia 14 de Julho, acusado de agredir sua ex-companheira, Pamella Holanda. Ela divulgou gravações das câmeras de segurança da casa em que morava com o cantor, que mostram Ivis desferindo socos, puxões de cabelo e chegou a jogá-la no chão.



O cantor foi solto no dia 22 do mês passado após o sétimo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Já no dia 16 desse mês, Ivis usou suas redes sociais para agradecer os fãs por uma "segunda chance", e prometeu retribuir "em breve", dando indícios de que pretende reacender sua carreira.