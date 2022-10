Murilo Benício encontra ex-esposas, fica constrangido e público se diverte com casos de família

Todo mundo fala das ex do Murilo, a Giovanna Antonelli e alessandra Negrini, mas ninguém fala da Alessandra negrini que tá com dois ex ali, o Murilo Benício e Marcos palmeira. Vcs entenderam o quebra cabeça? #Domingão

“Você é excelente”, respondeu Negrini. O momento rendeu risos dos atores no palco e do público, que repercutiu nas redes sociais.

Em certo momento, Luciano Huck questionou Murilo sobre a idade do filho do ator com Alessandra. Os dois se olharam e a atriz respondeu: “Eu fiquei quieta só pra ver se ele sabe”, brincou. “Vinte e cinco”, respondeu Murilo.

Os três estiveram no programa junto com o elenco das novelas Pantanal e Travessia, que estreia hoje.

