Motorista que atropelou Kayky Brito diz que foi procurado por Bruno de Luca

O motorista Dione Coelho da Silva, envolvido no acidente de Kayky Brito, contou que foi procurado por Bruno de Luca, que estava com o ator no momento do atropelamento e foi indiciado por omissão de socorro.

Dione disse que recebeu um telefone de Bruno e afirmou que o apresentador está mal psicologicamente. Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão”, disse.

“Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet”, continuou.

O motorista disse que sugeriu levar Bruno a uma igreja. “Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele”.

Kayky foi atropelado no dia 2 de setembro e sofreu politraumatismo e traumatismo craniano. Dione foi quem pediu por socorro. Já Bruno afirmou não saber que era o amigo a vítima do acidente e deixou o local.