Morre seu José, amigo do Periquito Chico no 'Bom Dia & Cia'

"Que o senhor possa te receber de braços abertos Meu Vô, sua missão aqui na terra infelizmente chegou ao fim... Eu te amo e gostaria de ter aproveitado mais com o Senhor... Vai com Deus", esreveu a neta de seu José, Bianca Albuquerque.

Seu José, que participava do Bom dia & Cia (SBT) como amigo do periquito Chico Mineiro, no programa que era comandado por Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara, morreu na última sexta-feira (19). A causa da morte não foi revelada.

