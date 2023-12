Morre Antônio Bispo, São Paulo tem 600 mil sem saneamento e outras notícias do dia

CCXP triunfa com fim das greves de Hollywood e prova ser mais que um evento nerd. Jodie Foster, padre Júlio Lancellotti e comitiva de drag queens estiveram na feira, que tem incidente com Florence Pugh.

Posse de Milei vira teste de força política de Bolsonaro após derrotas na Justiça. Ex-presidente embarcará com parlamentares, governadores e familiares para acompanhar no domingo cerimônia de aliado.

Letalidade policial cresce em 16 estados no primeiro semestre de 2023. Em SP, alta vai na contramão da queda no Sudeste e no país; OUTRO LADO: governos dizem que intensificaram combate a criminosos e que ações são legais.

