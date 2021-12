Modelo posta 1ª foto com Sarah Poncio: ‘minha garota'

Sarah Poncio está mesmo namorando o modelo Bruno Krupp.

Depois de alguns rumores dando conta do novo relacionamento, o bonitão postou a primeira foto do casal, mas ainda nada de muita divulgação. Ele postou a imagem na parte de “melhores amigos” do Instagram, que fica privada para os contatos selecionados.

No entanto, algum dos amigos acabou divulgando a foto para perfis de fofoca, que repostaram a imagem. Na legenda, ele escreveu: “Ma girl” (Minha garota).

Lembrada principalmente pelas polêmicas de traição do marido Jonathan Couto com a atriz Letícia Almeida, Sarah confirmou o fim do casamento apenas em setembro, mas rumores de separação surgiram há 1 ano. Os dois têm 3 filhos: José, João e Josué.