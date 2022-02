MC Loma anuncia gravidez: ‘foi um choque no começo’

No YouTube, Loma confirmou os rumores que já circulavam sobre a gravidez, mas explicou que sabe sim quem é o pai, ao contrário do que alguns diziam, e que já até contou a ele a notícia.

Mc loma está grávida, é muito importante que vocês vejam o pronunciamento dela no youtube, pois tem muitas mentiras por aí. Que a criança venha com saúde, tenho certeza que a loma vai ser uma ótima mãe. E parem de dizer que ela estragou a vida dela, isso não é sobre vocês!! pic.twitter.com/OkykVvtH3h

MC Loma, de 19 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho. A funkeira contou que a gravidez aconteceu sem planejamento e o pai da criança é um rapaz com quem ela estava apenas ficando.

