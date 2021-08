Maria Lina nega que esteja sendo ajudada por Whindersson e chora ao falar do ex

A jovem de 22 anos, que começou a fazer publicou post após o fim do noivado com o humorista, contou que está morando na casa onde vivia com Whindersson desde janeiro.

Maria Lina desmentiu boatos de que Whindersson teria deixado ela ficar em uma mansão comprada por ele e avaliada em 4M. Maria explicou q a casa foi alugada em janeiro para eles morarem juntos, depois do término, ambos decidiram q ela permanece na cs ate o fim do contrato da msm. pic.twitter.com/Yi92Gddfrh

Maria Lina se pronunciou no stories do Instagram para negar que esteja sendo ajudada por Whindersson Nunes a deslanchar como influenciadora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.