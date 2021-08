Após término, Whindersson Nunes ajuda Maria Lina a virar influencer

Depois de colocar um fim no relacionamento com Maria Lina Deggan, Whindersson Nunes está ajudando a ex a tirar um sustento das redes sociais.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o humorista e a ex-estudante de Engenharia moravam juntos desde novembro de 2020 em São Paulo. Com a separação, que aconteceu após a morte do filho dos dois, João Miguel, que nasceu prematuro, a catarinense quis permanecer na capital paulista e se tornar influencer.

"Ele tem dado essa força para a Maria Lina porque viu que ela já demonstrou interesse em ficar em São Paulo e se firmar como influenciadora. Acho que o desejo é o de ajudar até ela se estabelecer, pelo bem mesmo, sabe?", disse uma fonte da coluna.

Nesta semana, Maria Lina fez publicidade para alguns produtos e revelou que está morando em uma outra casa junto de uma equipe em São Paulo. Segundo Fábia Oliveira, Whindersson aparece por lá vez ou outra.

A fonte que se diz próxima do humorista também respondeu ao ser questionada sobre Luísa Sonza: "É tenso, porque ela pintou o Whind como o vilão nesses últimos meses, mas, ao mesmo tempo, deu a entender com a sua nova música que, se chamar, ela vai".