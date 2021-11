Marcelo Falcão, de O Rappa, tem prisão decretada pela Justiça

A Justiça decretou a prisão do ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, informou nesta sexta-feira (12) a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off. O motivo é o não pagamento de pensão alimentícia.

A uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos teve início em 2008, e em 2016, Falcão realizou um teste de DNA que provou que ele é pai de Agatha Cristal.

De acordo com a publicação, a prisão decretada é domiciliar devido à pandemia, com duração de dois meses. Atualmente, Marcelo Falcão está no exterior cumprindo agenda de shows da sua carreira solo, nos Estados Unidos.

De acordo com o advogado que representa a herdeira, Júlio Marques Guimarães Júnior, disse que não poderia dar detalhes sobre o caso porque corre em segredo de Justiça, mas comentou que o mesmo "se arrasta há 13 anos, ainda em primeira instância, em razão de inúmeros recursos procrastinatórios interpostos".