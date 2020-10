Maraisa posta foto antiga e impressiona com mudança; Confira

Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou uma foto antiga na madrugada desta quinta-feira (1) em seu perfil no Twitter e impressionou com a mudança.

A imagem é de 2015 e mostra a sertaneja bem diferente de sua versão atual após cirurgias plásticas.

Críticas sobre o rosto

Recentemente a cantora foi alvo de críticas durante sua participação no 'Criança Esperança', da TV Globo. Os internautas apontaram exageros nas mudanças que Maraisa fez no rosto com os procedimentos estéticos.