Mãe de MC Melody e Bella Angel diz que é impedida de ver a filha após cirurgia

Day Lima, mãe de MC Melody e Bella Angel, afirmou que está sendo impedida de ver a filha mais velha, após a cirurgia plástica feita pela jovem de 18 anos na última semana.

"Eu tentei visitar a Bella desde ontem, só que o jurídico do pai dela me mandou um áudio dizendo que na casa dela eu não posso ir. Não pedi em momento algum pra ir na casa da minha filha, o que eu queria era visitar ela no hospital", desabafou.

Ela afirma que tem dificuldades impostas pelo ex-marido na criação das meninas. "Não é por causa disso que vou deixar de amá-la e ser a mãe dela. Vou respeitar o momento dela, deixa ela lá. O importante é que ela tá bem, espero que fique melhor ainda, ela estando feliz, eu também estou (...) Eu estou aqui, sou a mãe dela, ela não é filha de chocadeira. Infelizmente o Brasil inteiro tem que aceitar que eu sou a mãe dela", continuou.

Day atribuiu o comportamento das duas filhas com Belinho à fama e às ‘pessoas que andam com elas’."Um dia elas vão ser mães. Só que eu sou aquela mãe que criou elas, eu cuidei delas. Diferente de muitas pessoas que não cuidam. Essa é a diferença",

No passado, a mãe chegou a criticar o ex-marido por erotizar a imagem das meninas desde cedo. "Nunca fui a favor [da sensualização]. Sempre fui contra. Reclamava quando elas usavam roupas curtas, mas elas batiam o pé e o pai também". "Nunca consegui ser presente nessa questão da carreira das duas porque estava trabalhando. De repente, comecei a ver minhas filhas com muita exposição e erotização. Reclamava muito. O problema é que ele nunca me escutou", afirmou na época.