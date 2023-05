Mãe de MC Loma se pronuncia após treta com gêmeas Lacração; vídeo

Cláudia disse ser grata pela ajuda de Loma, mas ressaltou: “Eu já tinha essa casa antes de Paloma ser famosa, batida na laje, tudo direitinho, menos a reforma. Sou muito grata às minhas duas filhas, tanto Paloma quanto Dayane, porque se reuniram e fizeram a reforma da casa. Eu muito grata a minha filha Paloma, entendeu? Ela me deu dinheiro, minha gente, pra fazer o meu banheiro, fazer o meu terraço do jeito que eu queria”, explicou.

Nesta sexta-feira (12), as influenciadoras acusaram Cláudia e Dayane de serem ingratas com Loma que sempre as ajudou, inclusive, pagando boletos. Tudo começou após um internauta comenta em um post de Mirella que Loma não ajuda a família e Dayane concordar com a pessoa que criticava a irmã.

Cláudia Silva, mãe de MC Loma, resolveu se pronunciar após as polêmicas envolvendo a filha, Dayane, e as gêmeas Lacração, Mirella e Marielly Santos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.