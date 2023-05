Mirella Santos detona irmã de MC Loma: ‘invejosa, cobra cascavel’

Mirella Santos, uma das gêmeas Lacração, soltou o verbo e detonou a irmã de MC Loma após Day Tramagi criticar a cantora no Instagram.

Sem papas na língua, Mirella acusou Day de ter inveja da irmã e de dar em cima de homem comprometido. “Corra de gente invejosa, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser seu pai, corra! Vamos começar, Dayane? Cobra cascavel, serpente, venenosa, invejosa, ladra de roupa, dá em cima de macho casado”, começou Mirella.

FAMOSOS: Mirella expõe irmã de Mc Loma nos stories.



A influencer acusou Day de dar em cima de homem casado, além de furtar roupas dos outros e falar mal de Loma pelas costas. pic.twitter.com/GnH7mj4Nl5 — CHOQUEI (@choquei) May 13, 2023

Mirella também acusou Dayane de falar mal de Loma pelas costas em qualquer oportunidade mesmo sendo ajudada pela irmã.

VEJA: Irmã de Mc Loma quer processar Mirella, após chamar ela de rapariga.



pic.twitter.com/roVUTOXHqe — CHOQUEI (@choquei) May 13, 2023

Dayane rebateu afirmando que iria processar Mirella. Em meio a polêmica e chateada com a exposição, Loma resolveu se pronunciar: “Isso que vinha rolando sobre eu, minha mãe e minha irmã, já vinha acontecendo faz tempo, sendo que elas não abriam a boca para me defender. Então, eu sofro ataque do povo falando que não ajudo faz tempo, sendo que sempre ajudei as duas e ajudo até hoje. Ajudo meu pai e a todo mundo, minha gente”, disse.

AGORA: Após irmã de Mc Loma negar que deu em cima de ex-noivo de Marielly, a influencer se pronunciou nos stories. pic.twitter.com/s05xRahkdt — CHOQUEI (@choquei) May 13, 2023

Em seguida, Loma saiu em defesa das gêmeas Lacração e do irmão: “Mirella, Marielly e Cezar vieram me defender nos comentários porque eles já estavam vendo isso há muito tempo, minha mãe e irmã também viam o povo botando pra lascar em mim, sendo que elas não falavam nada, ficavam caladas e estava virando uma bola de neve. Eles viram isso e vieram me defender porque eu já estava de saco cheio. Ajudei, sim, minha mãe a fazer a casa dela, estou fazendo uma outra casa no segundo andar da residência dela. Já ajudei minha irmã a pagar a faculdade, já paguei cartão de crédito da minha mãe, mas isso não vem ao caso. Entendeu?”.

Loma finalizou: “Eu não quero jogar na cara de ninguém e nem nada. A única coisa que eu queria é que elas me defendessem e falassem, sim, que ajudo elas. Tanto que eu até comprei um apartamento para minha mãe morar e sair de onde ela morava, pois hoje em dia acho lá muito perigoso”.