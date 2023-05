Irmã de MC Loma critica cantora e cria treta com gêmeas Lacração

Day, então, rebateu Mirella atacando a irmã: “Paloma sempre ajudou como pode a gente e se estamos agora ganhando um pouco mais é através dela com a net, mas tem muita coisa aí que Mirella citou que não é verdade. Porque nunca pedimos nada de parcelas para casa, até porque nossa casa é própria. Nunca teve dívida de cartão, até porque pago o acordo de cartão até hoje. O apartamento eu chamei Paloma pra pagar junto com ela, ela nos ajudou dando início à casa que estamos fazendo em cima e com a reforma do terraço. E de todo o resto da casa foi eu trabalhando de tudo: pedreiro, de frentista, de promotora. Nunca bancou a gente, sempre que temos algo pra construir nos juntamos e fazemos juntas”, disparou.

“Eu acho que não, hein. Talvez minha mãe mostra mais gratidão , até porque Paloma ajuda a família em tudo, reformou toda a casa da mãe, ajudou com parcelas na compra da casa que, até então, não era própria. Sempre ajudou com comida, sempre ajudou pagando cartão de crédito e sempre deu tudo que a irmã Day e a mãe pediu (sic). Ahhh! E Pá comprou um apartamento pra elas também.. Fora tudo que Pá faz, mas talvez isso que ela faz todos os dias é pouco e não é digno de um obrigado!”, disse Mirella.

