Mãe de Gabriel Medina acaba com Instituto do filho após briga familiar

Simone Medina deu um fim ao Instituto Gabriel Medina, que levava o nome do surfista, após romper com o próprio filho. O instituto promovia educação e esporte para crianças carentes, com aulas de surfe, patrocínio de atletas e ainda doação de cestas básicas.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, moradores de Maresias contam que a sede do projeto começou a ser desmontada na quarta-feira (15), um dia depois de Gabriel Medina se tornar tri campeão mundial do surfe na WSL (World Surf League).

Se equiparar aos seus maiores ídolos do esporte, como fez conquistando o tricampeoanto, era o maior sonho de Medina. Simone, que está brigada com o filho desde que ele se casou com Yasmin Brunet, chegou a compartilhar um post o parabenizando nas redes sociais, mas sem muito alarde. No dia seguinte, o desmonte do Instituto começou a ser feito.

Fontes alegam que o terreno do local está no nome dela, e que por isso, ela resolveu acabar com o projeto.

Desde 2020, o Instagram do Instituto não era atualizado, e há comentários de pessoas reclamando que ele já não estava funcionando.

Vale lembrar que segundo Leo Dias publicou em maio, a relação de Medina com a mãe já havia azedado, mas foi após ele cortar a mesada de R$ 200 mil que Simone teria decidido cortar relações com o filho. Na época, uma fonte afirmou a Dias que Simone gastava a maior parte do dinheiro em roupas e bolsas e reclamava do valor da mesada, e que destrata funcionários do Instituto Gabriel Medina.

Simone ainda não se pronunciou sobre o caso.