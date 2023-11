Luísa Mell se pronuncia após Agenor Tupinambá ter família exposta por desmatamento no Amazonas

Luísa Mell soltou o verbo após Agenor Tupinambá, conhecido pelo caso da capivara Filó, ter ganhado os noticiários nesta segunda-feira (6) com o nome do seu avô listado pelo The Intercept Brasil como um dos principais causadores do desmatamento na floresta amazônica.

“Nossa que surpresa! Quem poderia imaginar? Ele vive ‘achando’ filhotes de animais silvestres órfãos! Ama tanto os animais, tira foto dos búfalos antes de matá-los!”, acusou Mell.

“Ora ora, eu que sou a vilã do Brasil, não é mesmo?”, ironizou a apresentadora e ativista dos animais.

Luísa também fez uma live no Instagram indignada com a situação do desmatamento tomando proporções gigantescas, e afirmando que o público deve agir para a mudança e não apenas comentar na internet. Entre as mudanças citadas por ela está deixar de comer carne. Isso porque agropecuaristas, assim como o avô de Agenor, foram apontados como um dos maiores causadores das queimadas na floresta amazônica.

Vale lembrar que Luísa Mell se envolveu na polêmica com Agenor Tupinambá, por se posicionar contra a permanência do tiktoker com a capivara.