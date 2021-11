Luciano Huck pede desculpas por comentário sobre peso de Marília Mendonça

Huck foi criticado nas redes sociais por ter dito que Marília, Maiara e Maraisa estavam "magrinhas" quando as recebeu no programa há cerca de um mês.

"Quando fiz o comentário me arrependi no mesmo minuto. O mundo está melhorando tanto, superando questões importantes... tem assunto que a gente não deve falar mais”, disse durante a abertura do ‘Domingão’ de hoje.

