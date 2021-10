Lucas Lucco fala sobre boatos de romance secreto de 4 anos com Luan Santana

Lucas Lucco usou as redes sociais para responder perguntas de fãs e por lá se deparou com gente querendo saber se ele tem um caso com Luan Santana, boato que foi divulgado por um perfil de fofocas no Instagram.

A publicação dizia que os cantores tiveram um romance secreto por quatro anos, que só terminou para que Lucas pudesse “alavancar a carreira”.

No Instagram, Lucas respondeu: “Vou falar para vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo”.

Em entrevista ao Pânico no mês passado, o cantor já havia falado sobre o assunto: “Lorena não ficou assustada e eu também não fico assustado. Isso acontece, né? A galera inventa essas coisas. O negócio é que minha avó me ligou e falou: ‘saiu aqui que você e o Luan Santana tiveram um caso por quatro anos, tá no Facebook inteiro'”.

Falando em Luan Santana, o cantor está namorando sério novamente, após terminar o relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães. A nova namorada é Izabela Cunha.