Luan Santana é flagrado com nova namorada e fãs comparam: ‘a Jade todinha’

Depois de surgir com um anel de compromisso e confirmar que está namorando, Luan Santana foi clicado com a nova namorada em uma foto que passou a circular nesta quarta-feira (06).

Se trata da modelo e atriz Izabela Cunha, que já foi vista com o cantor em outras ocasiões. De acordo com o perfil de fofocas Gossip do Dia, a foto foi registrada no dia 29 de julho durante um jantar em um bar de Itaim Bibi, em São Paulo.

Nos comentários da foto, seguidores compararam a atual ‘escolhida’ com a ex-noiva de Luan, Jade Magalhães, com quem ele ficou por 12 anos. “A Jade todinha meu pai”.

Outra internauta disse que ela é uma mistura de Jade com Juliette e Paula Fernandes. “Gosta de uma morena, hein?", reparou uma terceira seguidora.

No “Altas Horas” do último sábado, Luan apareceu com uma aliança de compromisso e confirmou a Serginho Groisman que está namorando.

O cantor já havia sido fotografado na companhia de Izabela em outras ocasiões, mas ainda não era namoro.