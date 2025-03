Luana Piovani responde fã sobre quantos 'baseados' fuma por dia: 'Está bem mais'

Durante uma entrevista ao site Breeza, especializado no universo da cânabis, em maio do ano passado, Luana Piovani já havia assumido publicamente o consumo da droga. "A primeira coisa que eu faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. Acordo antes, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí começo meu dia", comentou.

A atriz explicou também os motivos que a levaram a aumentar o consumo recreativo de cânabis: "Olha, não eram muitos, não. Inclusive, eram bem poucos. Mas estou numa fase mais caseira, administrando a casa, as crianças, os meus projetos, e aí me dá uma ansiedade maior", reconheceu.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 48, usou as redes sociais neste sábado (22) para interagir com seus seguidores. Além de responder perguntas sobre a vida profissional, ela também falou sobre sua intimidade. Sem fugir de nenhuma questão, a atriz foi direta quando um fã quis saber quantos "baseados" anda fumando por dia. "Está bem mais do que era antes, mas não vou dizer o número, não", disse.

