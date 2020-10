Luana Piovani deixa ex-namorado no vácuo após pedido romântico

Luana Piovani mandou um "sem tempo, irmão" para o ex-namorado, o jogador de basquete israelense Ofek Malka. O rapaz deixou um comentário romântico nas redes sociais da atriz, mas foi ignorado. "Linda. Você pode voar para Israel com suas lindas asas?", escreveu ele em inglês. Luana apenas curtiu o comentário, e o deixou no "vácuo".

Além disso, Luana ainda curtiu comentários de seguidoras que disseram que ela está com "preguiça" de responder o ex, e que se ele quer tanto ver a amada, deveria ir ele mesmo a Portugal.

"Por que você não voa para Portugal? Ela que tem que voar atrás de você, Ofek? Me ajude aí. Não vá, Luana. Se ele quer que você voe, corra ao seu encontro. Preguiça... aff", escreveu uma seguidora que levou a curtida da atriz. "A distância é a mesma, querido. Fica a dica", foi outro comentário que Luana curtiu.

Recentemente, Piovani mostrou que o ex mandou à sua casa um bolo com uma foto dos dois se beijando, além de um buquê de flores.

O rapaz tenta a reconciliação após o término acontecer durante a pandemia, quando os dois já estavam sem se ver há meses.

Em live recente com seguidores, a atriz contou que fala com o ex todos os dias. "Eu falo com ele sempre, ele me procura todo dia. Primeiro amor, gente, ele tem 24 anos. Está dando uma sofridinha", disse.