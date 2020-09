Rafinha Bastos detona Luana Piovani: 'pior coisa que o Brasil já produziu'

Depois de José de Abreu, foi a vez de Rafinha Bastos partir para cima de Luana Piovani nesta quinta-feira (24) após a atriz e apresentadora ter contraído Covid-19 depois de aparecer em um vídeo tomando sorvete em Paris, e dizer que era um "pulo do gato" para driblar a orientação de usar máscaras durante a pandemia do novo coronavírus.

“A Luana Piovani é a pior coisa que o país já produziu. Isso porque nós já tivemos por aqui ditaduras, já tivemos terroristas internacionais. O Brasil é o país do maníaco do parque, mas nada disso é pior do que a Luana Piovani.

"A desgraç*** [risos] foi para a Europa e se mostrou indignada porque ela teria que usar máscara na rua em Paris. Só que ela encontrou uma maneira de burlar a lei: ‘vou tomar sorvete’. A desgraç*** pegou covid na viagem. Porque a soberba… O coronavírus estava olhando essa arrogante e falando: ‘Ah é? Vai burlar o sistema? Eu vou te pegar'”, disse.

“Não da uma alegria gostosa em você de saber que no final dessa história ela pega coronavírus? Luana Piovani, por favor, se recupera e continua fazendo merda pra gente se divertir. A gente tá precisando!”, completou.