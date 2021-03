Louro José completa 24 anos e família de Tom Veiga faz relato curioso

O personagem Louro José completaria neste sábado (6) 24 anos de existência. Criado por Tom Veiga, morto aos 48 anos em novemrbo de 2020, o papagaio do programa “Mais Você” recebeu a homenagem da família do artista.

“Hoje seria aniversário dessa criaturinha que nós nunca soubemos como identificar se era um mentor, um companheiro de jornada ou simplesmente criação dessa mente brilhante que foi Tom”, começou. “A gente nunca soube exatamente o que era, só sabíamos que falar com o Tom e falar com o Louro era completamente diferente”.

O relato, que deu detalhes sobre a forma que a família lidava com a encenação do boneco, foi publicado no perfil do Instagram em homenagem a Tom, o “Tom Veiga Memory” — escreveu a família de Tom no perfil de Instagram "Tom Veiga Memory",

“A gente não conseguia falar com um vendo o outro (...) É curioso, mas quando o Tom fazia a voz do Louro para alguém eu nunca olhava para ele porque senão não conseguiria "sentir" o Louro ali. Já fui gravar com ele um milhão de vezes, mas se o Tom não ficasse atrás de alguma coisa escondido, eu não conseguia ver o Tom fazendo. Muito louco, né? Mas sabe o que era mais louco? O Tom assistindo ao programa nas férias e gargalhando do que ele mesmo tinha gravado, e dizia: "Esse boneco é retardado". E ria, mas ria muito. Tom me contava quando sonhava com o Louro. Então hoje, Lourito, festeje esse aniversário com esse parceirão aí e riam bastante de tudo o que aprontaram por aqui. Sintam-se felizes por terem feito muita, mas muita gente feliz aqui na Terra.”.