Karoline Lima aparece irreconhecível em foto antes de recauchutagem no rosto

"Já tem dois anos que não faço nada [de procedimentos], mas quando eu chegar ao Brasil, vou dar aquela retocada", explicou ela, que ainda está na Espanha por questões burocráticas após dar à luz a filha Cecília, fruto do relacionamento com Éder Militão. O casal terminou o namoro antes da herdeira nascer.

Karoline Lima, ex de Éder Militão, apareceu quase irreconhecível em uma foto antes dos procedimentos estéticos que fez no rosto.

