Karina Bacchi deu indícios do fim do casamento em live com pastor

Antes do anúncio do fim do casamento com Amaury Nunes, Karina Bacchi já dava indícios de que a relação não ia bem em uma live com o pastor Josué Gonçalves.

Em certo momento quando, Karina chegou a colocar a mão no rosto como se estivesse enxugando as lágrimas. Depois, a atriz perguntou: “Mas quando acontece da esposa, sei lá, estar vivendo dessa forma, tentando através da oração e ela não vê mudança não vê transformação no casamento dela, até que ponto ela deve batalhar por esse casamento? Ou isso é um sinal de que talvez esteja faltando alguma mudança de atitude da mulher e não só da oração?”.

Karina disse também que orou para saber o que estava indo errado no casamento. “A minha busca através da fé pela resposta, pelo direcionamento, pela transformação minha, principalmente, do que eu precisaria para mudar o meu relacionamento, eu pedi muito por revelação. A minha oração principal, não era ‘Deus, mude meu esposo’, era ‘Me revela o que está errado na nossa relação?”, disse.

Segundo o colunista Leo Dias, um dos motivos para fim do casamento foi o fanatismo religioso de Karina, que chega a ler a bíblia de 8 a 10 horas por dias. Karina e Amaury se divorciaram há cerca de um mês.