Saiba o motivo do fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Esse fanatismo teria feito o casal se afastar de amigos, porque segundo as fontes, Karina deixou de manter amizades com quem não seguisse a doutrina evangélica, além de parar de ir a lugares frequentados por pessoas com outras religiões.

Em crise há um tempo, o casamento de Karina Bacchi com Amaury Nunes chegou ao fim há um mês, com direito a divórcio já assinado pelo casal, e amigos garantem que não tem mais volta.

