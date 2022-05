Lula se casa com Janja em São Paulo; veja imagens

O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 76, com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, de 55 anos, aconteceu nesta quarta-feira (18) no bairro Morumbi, em São Paulo. A cerimônia celebrada pelo bispo dom Angélico Sândalo Bernardino durou cerca de 30 minutos.

Toda felicidade do mundo ao casal Lula e Janja. O amor venceu! #FelicidadesLulaJanja pic.twitter.com/156uc7F1Ar — Helder Salomão (@heldersalomao) May 19, 2022

O fotógrafo oficial de Lula registrou Janja vestida de noiva, usando a peça que ganhou de presente das estilistas Helô Rocha e Camila Pedrosa: um longo em organza com mangas longas, no tom off white, corpo ajustado e com estrelas bordadas por toda a saia, além de cacto (referência ao Nordeste) e uma lua. Os bordados no vestido foram feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, município no sertão do Rio Grande do Norte.

Até o momento, as fotos são em sua maioria dos convidados entrando no evento, que reuniu amigos do casal, familiares (sendo 30 pessoas só da família de Lula), personalidades famosas, artistas e políticos entre os 220 convidados, em sua maioria agasalhados devido ao frio de 6 ºC registrado na capital paulista.

Entre os famosos, foram clicados Gilberto Gil e Flora Gil, Bela Gil e o marido, o ex-BBB Gil do Vigor acompanhado da mãe, Marcelo Freixo e Antonia Pelegrino, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Daniela Mercury e Malu Verçosa, o humorista Paulo Vieira, a cantora Teresa Cristina, Duda Beat, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Zanin Martins, o advogado Augusto de Arruda Botelho e a mulher, a ex-modelo e médica Ana Claudia Mitchel, entre outros.