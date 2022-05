Aos prantos, Camila Loures diz que foi expulsa de Uber e internautas detonam youtuber

A youtuber Camila Loures, do Podcats, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (18) após fazer um relato de uma situação pela qual passou com um motorista de aplicativo.

Camila Loures foi expulsa de carro por motorista de aplicativo pic.twitter.com/BHpgGudrNg — Fofoquei (@FOFOQUEl) May 18, 2022

Aos prantos, a influenciadora disse que o motorista a mandou sair do carro no meio de uma avenida após ela insistir que ele fechasse os vidros do carro porque estava com frio.

Segundo ela, o motorista alegou que não iria fechar as janelas do carro por conta das medidas de proteção contra a Covid-19. No entanto, ela pediu mais uma vez por estar com frio, e segundo Camila, ele acabou a mandando sair do carro. A influenciadora postou um print com a foto e o nome do motorista e marcou a Uber.

No entanto, internautas não a apoiaram, afirmando que ela exagerou no relato e ainda colocou o motorista em risco de perder o emprego. No Twitter, muitos usuários sairam em defesa do motorista, que segundo eles, só estava seguindo as regras. Uma outra parcela menor defendeu a influencer, afirmando que o motorista não devia tê-la largado em meio a uma avenida, até porque o clima estava realmente frio em São Paulo. Confira alguns comentários:

a camila loures assim quando o uber convidou ela a se retirar do carro pic.twitter.com/PF1rf0Z3wL — evil (@bayagura) May 18, 2022

Oi, @Uber_Brasil, tudo bem? Será que você poderia nos assegurar que o senhor Marcos, muito bem avaliado em 4,93 estrelas e cumpridor de protocolos, vai seguir trabalhando em sua plataforma e garantindo seu sustento? Acho importante valorizar o trabalhador! Abraço! — Fernando Oliveira (@fefito) May 18, 2022