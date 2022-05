Ximbinha rebate Joelma sobre não pagar pensão da filha: 'papel de pai e mãe'

Joelma fez a declaração sobre a pensão ao ser questionada por Leo Dias, em uma entrevista que foi ao ar na quarta-feira. Na ocasião, a cantora também revelou que o ex tenta a impedir de fazer a turnê “Isso É Calypso” por alegar, sem razão jurídica, ser o único a deter os direitos sobre o nome da banda e sobre as músicas.

Para completar, ele afirmou que o filho Yago mora com ele e que "exerce o papel de pai e mãe" do rapaz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.