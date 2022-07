Justiça manda bloquear R$ 7 milhões de Belo para quitar dívida com Denilson

A defesa de Belo já entrou com recurso para questionar o valor que Denilson está cobrando do artista. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ainda que sejam informados a quantidade de ingressos vendidos e os valores arrecadados.

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 7 milhões de Belo para que seja quitado a dívida com o ex-jogador, Denilson. O valor ainda não está na conta do cantor e deve ser arrecadado com a venda dos ingressos do show “Thiaguinho e Belo” que ocorre em agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.