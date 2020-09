Joelma fala sobre sequelas da Covid-19: 'afetou visão, mente e pulmão'

Joelma conversou com Serginho Groisman no Altas Horas deste sábado (27), e, de casa, a cantora falou sobre a sua recuperação da Covid-19, da qual ainda tem sequelas.

"Foi muito sério. Senti praticamente tudo. Afetou minha visão, minha mente e meu pulmão. Tive muita dificuldade de lembrar de coisas simples. Agora, estou tratando das sequelas do pulmão: fazendo exercícios para ele funcionar. Já estou bem melhor. No começo, eu não conseguia cantar porque ficava muito cansada. Agora, já consigo. Não estou 100%, mas estou 90%. Eu chego lá", disse.

A cantora está há 6 meses longe do palco. Ao contrair o novo coronavírus, a paraense ficou por cerca de um mês com os sintomas mais fortes. Ela já tinha falado sobre o assunto em conversa com a revista Contigo na última semana: "Estou saindo do covid agora e o negócio foi pancada. Comigo foi diferente. Inchei demais, fiquei com um corpo de uma grávida de nove meses, entendeu? Fiquei inchada dos pés a cabeça. Fiz vários exames e tive muito problema no intestino, no estômago, no fígado. Eu estou cuidando agora disso, né? Tem dias que estou totalmente inchada, outros que não, agora por exemplo estou totalmente inchada. Fico nesse vai e vem".