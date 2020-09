Jéssica Alves, o Ken Humano, fica com buraco no queixo após procedimento

Jéssica Alves, conhecida como Ken Humano, contou aos seguidores que ficou com um buraco no queixo após um procedimento estético mal sucedido com ácido hialurônico. Ela teve que realizar outro procedimento para corrigir o erro.

"Muitos me perguntaram porque eu estou usando um curativo. Há pouco tempo, eu fiz preenchimento com ácido hialurônico no meu queixo para deixá-lo mais estreito. Eu tive uma infecção feia. O produto saía pelo meu queixo! Eu fiz esse procedimento em um salão de beleza, com alguém que não tinha experiência. Mas a culpa é minha. Eu aprendi minha lição. Tenho muitos anos de experiência com procedimentos estéticos, mas eu queria aquele preenchimento. Agora, tenho um buraco no meu queixo (...). É muito profundo. A infecção foi embora, mas tenho esse buraco e não é bonito. É frustrante passar por outra cirurgia grande com anestesia geral para arrumar isso.", contou.

A apresentadora brasileira passou por novos procedimentos estéticos no nariz, lábio, fez aspiração no pescoço e no queixo.