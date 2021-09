Jessica Alves, ex Ken Humano, posa de lingerie transparente e pernas abertas

Jessica Alves posou em um ensaio ousado nesta terça-feira (28), com direito a lingerie transparente. No Instagram, ela compartilhou algumas cenas do ensaio sensual. “Coisas empolgantes chegando! Me sentindo incrível”, escreveu ela em inglês.

A brasileira que ficou famosa no Reino Unido como “Ken Humano” e agora Barbie Humana, ainda segue em São Paulo, após voltar ao Brasil afirmando que passaria por uma cirurgia de transplante de útero para tentar ser a primeira mulher transexual a gerar um filho biológico no útero transplantado.

Enquanto isso, ela segue investindo também nos procedimentos estéticos e no perfil que criou no Only Fans, plataforma de conteúdo sensual pago.

Agora em setembro, a cirurgia de redesignação sexual de Jessica completou 7 meses.