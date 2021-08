Jessica Alves está no Brasil para fazer cirurgia de transplante de útero

Jessica Alves, de 37 anos, conhecida como a Barbie Humana brasileira e ex-Ken humano, está no Brasil realizar um transplante de útero. O intuito de Jessica é poder gerar os próprios filhos, sendo a primeira transsexual a conseguir o feito após uma cirurgia de transplante de útero. Ela pretende fertilizar com o seu esperma que foi congelado antes da cirurgia de redesignação sexual, feita em fevereiro.

Brasileira radicada no Reino Unido, ela contou ao jornal britânico Daily Mail que veio ao seu país de origem para realizar a cirurgia, que deve custar um valor milionário. “Há alguns médicos muito bons aqui que, com sorte, poderiam fazer isso. A cirurgia é factível, da mesma forma que a cirurgia é feita em uma mulher biológica. Para uma mulher transgênero, é exatamente a mesma coisa. Para engravidar, preciso fazer um tratamento de fertilização in vitro após a cirurgia”, revelou.

“Eu fiz muitos exames na Turquia para ver se podia fazer a cirurgia, eu poderia ter feito por lá (na Turquia), mas mudei de ideia e vou ao Brasil onde minha família está”, completou.

O único caso conhecido publicamente de transplante de útero foi da artista dinamarquesa transsexual Lili Elbe, em 1931, que foi operada na Alemanha no intuito de ter filhos com o noivo. Ela acabou desenvolvendo uma infecção pós-operatória e morreu de parada cardíaca após 3 meses. Muitos anos se passaram e com isso a tecnologia e a medicina avançaram muito mais. Os médicos acreditam que o transplante pode ser bem sucedido e que é possível uma mulher trans dar à luz por meio de cesariana.